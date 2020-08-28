Жителей Москвы предупредили о надвигающейся грозе Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В российской столице в ближайший час и до позднего вечера ожидается сильный ветер, ливень и гроза. Москвичам следует быть осторожнее и соблюдаться все правила поведения при непогоде, говорится на официальном сайте ГУ МЧС РФ по Москве в пятницу, 28 августа.

- В ближайший час и до девяти часов вечера 28 августа в столице будет сильный дождь, гроза и порывы ветра до 15 метров в секунду, - говорится в сообщении ведомства.

Синоптики посоветовали жителям города отказаться от поездок на личном транспорте и не парковать свои машины рядом с деревьями и слабо укрепленными конструкциями. За рулем автомобиля следует соблюдать скоростной режим и дистанцию, ведь гроза и дождь ухудшают видимость на проезжей части, нередко приводя к ДТП.

Находясь на улице, следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться от дождя под деревьями.

Как ранее писал сайт kp.ru, синоптик пообещал аномальное тепло на большей части территории России в ближайшие дни. Особенно заметными температурные аномалии будут на Урале и в южной части Западной Сибири, где температура воздуха превысит норму в 6-8 градусов по Цельсию.