Песков: Путин ожидает, что резервные войска не понадобятся Белоруссии

Дмитрий Песков заявил, что Путин не собирается использовать резервные войска для стабилизации ситуации в Белоруссии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь главы государства РФ Дмитрий Песков сообщил 28 августа - Владимир Путин ожидает, что резерв правоохранителей для разрешения конфликта в Белоруссии не понадобится, и «Минск не столкнется с негативным развитием ситуации», передает ТАСС.

«Он [резерв] состоит из тех частей, которые в случае крайней необходимости смогут воспрепятствовать экстремистским действиям в республике», - заявил Песков.

Пресс-секретарь отметил, что резерв правоохранителей РФ для Белоруссии имеет «достаточно разумное количество».

Ранее появилось сообщение, что Россия готова помочь в разрешении внутреннего конфликта Белоруссии, если та запросит об этом в официальном порядке.

Напомним, что беспорядки в Белоруссии начались после президентских выборов 9 августа. Требуя пересчета голосов, люди устроили демонстрации, которые быстро переросли в столкновения с силовиками.

В ходе протестов погибли три человека. ЕС выразил беспокойство по поводу ситуации в республике.