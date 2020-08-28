Эксперт рассказал, как изменится ЕГЭ по русскому языку в следующем году

Стало известно, как изменения в ЕГЭ по русскому ждут школьников в 2021 году Фото: Евгения ГУСЕВА

Выпускников 2021 года ждут небольшие изменения в заданиях ЕГЭ по русскому языку. Их будет немного, всего три. Два из них коснутся задания по сочинению, а еще один – теста. О новшествах следующего года рассказал председатель Ассоциации учителей русского языка и литературы в Москве Роман Дощинский.

«Первое касается общего количества первичных баллов за сочинение и за работу в целом. Было 58, а стало 59. Прибавился балл за один критерий в сочинении - К2 - комментарий проблемы исходного текста. Во-вторых, изменился сам этот критерий, вместе с формулировкой задания 27 (сочинение)», - цитирует эксперта «Российская газета».

Роман Дощинский объяснил, что ранее ученикам в сочинении нужно было только привести два примеры из литературы и сопоставить их. К примеру, похоже ли поведение героев, или в одной ситуации они ведут себя по-разному. Теперь же школьникам придется также провести анализ и объяснить, почему приведены именно эти два примера, и какая между ними связь. Благодаря этому в ЕГЭ по русскому языку еще больше будет усилена аналитическая работа с исходным текстом.

Третье изменение коснется девятого задания, где ученикам предстоит определить ударную гласную. В примерах больше не будет пропущенных букв, и школьникам придется проводить в уме морфемный разбор слова.

Напомним, в 2020 году более тысячи столичных выпускников смогли сдать ЕГЭ по русскому языку на сто баллов. Кроме того, более 12 тысяч смогли набрать свыше 91 балла, передает РИАМО.