Елена Исинбаева рассказала о своем самочувствии после госпитализации Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Олимпийская чемпионка Елена Исинбаева прокомментировала свое состояние после госпитализации в одну из московских клиник.

Спортсменка лично сообщила поклонникам, что находится под наблюдением врачей и призвала всей не нервничать.

- Все хорошо, меня уже на следующей неделе выпишут. Все было по плану, - призналась чемпионка Пятому каналу.

По ее словам, сегодняшняя госпитализация была запланирована на весну, но из-за пандемии коронавируса пришлось перенесли мероприятие на конце лета-начало осени.

А вот уточнять диагноз, с которым попала в больницу, Елена Гаджиевна не стала.

- Слава богу, врачи — виртуозы, я в Москве, все замечательно. Все родные и близкие, и муж со мной рядом, так что все хорошо, заключила именитая пациентка.

Она не обделена вниманием даже на больничной койке: родные и близкие регулярно звонят и навещают, а подопечные Ассоциации студенческих спортивных клубов России прислали Елене клубничный букет.

Ранее в беседе с Rt член наблюдательного совета РУСАДА Елена Исинбаева объяснила, что претензия к генеральному директору Российского антидопингового агентства Юрию Ганусу возникли из-за нецелевого расходования бюджетных средств. Двукратная олимпийская чемпионка выразила надежду, что до вмешательства правоохранительных органов дело не дойдёт.