Лукашенко заявил об окончании «вакханалии» с протестами в Белоруссии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Белорусский президент Александр Лукашенко объявил об окончании «вакханалии» с массовыми акциями протеста в государстве. Об этом он заявил 28 августа, в пятницу.

Глава республики подчеркнул важность восстановления эффективной работы всех предприятий на территории страны, как частных, так и государственных. По его словам, это крайне необходимо для достижения высоких экономических результатов.

- Чтобы у нас не было споров: эта вакханалия заканчивается, надо заниматься экономикой, - заявил Александр Лукашенко.

Напомним, что массовые акции протеста начались в Минске и других городах Белоруссии после того, как Центральная избирательная комиссия озвучила итоги президентских выборов. Согласно им, Александр Лукашенко набирал 80,1 процент голосов избирателей, Светлана Тихановская - 10,12 процентов. Протесты в некоторые дни переросли в беспорядки и столкновения с полицией.