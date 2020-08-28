Меркель выразила надежду, что Россия не задействует резерв силовиков в Белоруссии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Канцлер Германии Ангела Меркель выразила надежду на то, что Россия не станет задействовать резерв силовиков в Белоруссии на фоне происходящих в республике событий. Как передает агентство Reuters в пятницу, 28 августа, политик при этом отметила важность продолжения диалога с Москвой.

Меркель уточнила, что уже обсуждала ситуацию в республике с российским президентом Владимиром Путиным.

- Я говорила о Белоруссии и протестах с главой России и обращала свое внимание на необходимость уважать и соблюдать суверенитет страны. Люди должны иметь возможность идти своим путем, - сказала канцлер ФРГ.

Она подчеркнул, что не намерена изменять политику в отношении России из-за ситуации с болезнью российского блогера и оппозиционера Алексея Навального

Напомним, что сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал критерии, по которым Россия может задействовать в Белоруссии резерв из сотрудников правоохранительных органов – это выход ситуации из-под контроля, когда в опасности могут оказаться органы государственной власти и мирные граждане.