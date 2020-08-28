Под санкции США попали разработчики вакцины от коронавируса из России Фото: Мария ЛЕНЦ

Соединенные Штаты ввели санкции в отношении именно тех российских ученых, которые занимались разработкой отечественной вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу, 28 августа, говорится в комментарии официальной представителя министерства иностранных дел России Марии Захаровой.

- Мы считаем вопиющим включение в санкции США трех НИИ России. Прежде всего возмущает тот факт, что под американские ограничения попали именно те специалисты, которые последние несколько месяцев трудились над разработкой вакцины от коронавирусной инфекции. Абсолютно не ясно, как власти Штатов собираются объяснять своим гражданам попытку наказать ученых, которые успешно работают над лекарством против страшной болезнь, которая убила уже более 180 тысяч американцев, - подчеркнула официальный представитель МИД России.

Мария Захарова добавила, что санкции в отношении российских ученых могут быть инструментом недобросовестной конкуренции.

Напомним, что в «черный» американский список вошли 33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт и 48-й Центральный научно-исследовательский институт Министерства обороны России, а также московский Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии.