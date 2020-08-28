Геронтолог объяснил, как сохранить ясный ум в 80 лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Профессиональный ученый-геронтолог Юрий Ведов раскрыл секрет «молодости мозга». По мнению специалиста, сохранять ясный ум можно и в глубокой старости. При правильном подходе, даже в 80 лет можно сохранить способности 45-летнего человека.

Заботиться о здоровье нужно с молодости, вести правильный образ жизни, полноценно питаться и тогда в старости можно сохранить ясный ум. Но не стоит забывать о тренировках для мозга.

Универсальным упражнением, не дающим мозгу расслабиться, может стать изучение иностранных языков. Неплохо сохранять творческую активность.

Как показывают многочисленные исследования, люди, которые заняты мыслительной деятельностью, имеют куда больше шансов сохранить светлый ум до самой кончины.

- Мозг может быть на уровне 45-летнего в возрасте 80 лет, — цитирует слова Ведова ФАН.

Если человек безамбициозный и не интересуется своим развитием, то ситуация к старости начнет ухудшаться.

Такие люди быстро угасают, даже не прилагая сил к сохранению рассудка.

- Чтобы долго жить, человеку стоит не только загружать мозг, но и следить за фигурой, правильно питаться. Тогда вели шансы дожить до глубокой старости, - заключил геронтолог.

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