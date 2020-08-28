Песков прокомментировал процесс рефинансирования белорусского долга перед РФ

Песков отметил, что вопрос по госдолгу Белоруссии контролируется Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В пятницу, 28 августа, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «контакты по вопросу о рефинансировании долга Белоруссии перед Россией продолжаются».

«Я оставлю этот вопрос нашим финансовым властям, именно они осуществляют контакты со своими белорусскими коллегами. Контакты продолжаются», - сказал представитель Кремля.

Ранее Министерство финансов РФ сообщало, что рассмотрит запрос Белоруссии о рефинансировании долга республики в $1 миллиард в случае его поступления, сообщает ТАСС.

Ранее министр финансов Белоруссии Юрий Селиверстов сообщал, что всего в текущем году страна планирует выплатить около $3,6 миллиардов по валютному госдолгу, $2 млрд из которых уже выплачены.

По заявлению министра финансов Белоруссия уже внесла основную часть взносов в уставные фонды международных организаций. Он подчеркнул, что колебания курса валют серьезно не повлияют на дальнейшее погашение долга страны.

Всего по состоянию на июль 2020 года Республика Белоруссия имела внешний долг в $18 миллиардов.