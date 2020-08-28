Рудники и фабрики "Беларуськалия" заработали на полной мощности Фото: Павел МАРТИНЧИК

Все рудники и фабрики Беларуськалия заработали на полной мощности. Теперь калийный гигант ожидает объем производства удобрений на уровне более миллиона тонн, что составит около 103 процентов по сравнению с показателями прошлого года. О возобновлении работы заводов сообщается на официальном сайте Беларуськалия в пятницу, 28 августа.

- В настоящее время в плановом режиме на полной мощности работают все семь рудников, а также три фабрики. фабрика Первого рудоуправления после окончания ремонтных работ продолжит работу, - сообщается на сайте производства.

Представители белорусской организации выразили благодарность сотрудникам за то, что они «решили выражать свою гражданскую позицию вне рабочего времени».

Как сообщал сайт kp.ru, 17 августа шахтеры "Беларуськалия", чью продукцию Белорусская калийная компания поставляет во многие государства, вышли на крупную забастовку, чтобы выразить солидарность с массовыми акциями протеста в республике.