Лукашенко объяснил, почему верит в российскую вакцину от коронавируса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему полностью доверяет российской вакцине от коронавируса и готов заказать ее в свое государство. Как передает издание БелТА в пятницу, 28 августа, белорусский лидер напомнил, что семья главы России испытала отечественный препарат на себе.

- Я Владимиру Путину почему верю: он на своей семье испытал эту вакцину. Поэтому мы договорились, что они нас подключат. Они очень серьезно этапы испытаний прошли, многие известные сделали эту прививку, - отметил Александр Лукашенко.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в ходе телефонного разговора Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились, что Белоруссия станет первым государством, куда поставят российскую вакцину от коронавирусной инфекции. Кроме того, добровольцы из республики будут принимать участие в третьем этапе клинических испытаний российского препарата.