Россиянам предрекли подорожание красной икры Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Из-за неудачной путины лососевых на Дальнем Востоке в текущем сезоне производство красной икры может упасть на 25-30 процентов, а цены на любимое россиянами лакомство взлететь. Об этом в пятницу, 28 августа, сообщает издание "Коммерсантъ".

Поставщики уже предупредили ритейлеров о росте цен на красную икру на 20-60 процентов, но окончательный ценник на продукт пока что не сформировался.

Управляющий партнера Agro & Food Communications Илья Березнюк отметил, что у одной из компаний икра горбуши в прошлый год в августе стоила примерно 2,3 тысячи рублей за килограмм, а цена, которая обсуждается сейчас, увеличилась уже до трех тысяч. При этом оптовые цены поднимают и до 3 300 рублей за килограмм икры.

Специалисты Росрыболовства отметили, что на сегодняшний день на территории России выловлено 220 тысяч тонн тихоокеанских лососей – почти вполовину меньше, чем в 2018 году. В Камчатском крае улов сократился на 54 процента, в Сахалинской области - на 39 процентов. Илья Березнюк считает, что это связано с неудачной погодой.

Исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин ожидает, что в этом году вылов лососевых будет на уровне 300 тысяч тон. В результате будет выпущено икры на 25-30 процентов меньше, чем год назад.

Напомним, что в этом году могут вырасти цены не только на икру, но и на мороженое: представители бизнеса предупредили жителей России о сокращении ассортимента лакомства в скором времени. С погодой это никак не связано – цены вырастут из-за дополнительных убытков производителей в связи с введением обязательной маркировки товаров в стране.