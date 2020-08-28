Мурашко заявил, что детей пока не будут прививать от коронавируса

В первую очередь прививку от коронавируса получат учителя старшего возраста Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в пятницу, 28 августа, выступая на Общероссийском родительском собрании, заявил, что детям прививку от коронавируса пока делать не будут.

Вакцинация детей в России начнется только после того, как специалисты изучат влияние препарата на детский организм.

«Хочу обратить внимание, что от коронавирусной инфекции дети прививаться в этом году не будут. Мы продолжаем изучение, наблюдение вакцины, и для наших маленьких жителей страны мы проводим дополнительные тесты, исследования. Только получив полную картину влияния на детский организм, мы будем рассматривать [вакцинацию детей]», - сказал Михаил Мурашко.

По его словам, в первую очередь прививку рекомендуется сделать педагогам старшего возраста, передает ТАСС.

«Поскольку в школах работают преподаватели разных возрастов, то в первую очередь мы рекомендуем после поступления вакцин пройти вакцинацию педагогам старшего возраста», - сказал министр.

В начале августа президент РФ Владимир Путин заявил, что российскими учеными была разработана и зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса. Препарат «Спутник V» был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ. Россия уже получила свыше 27 международных запросов на поставку новой вакцины. Первой прививку от коронавируса получит Белоруссия.