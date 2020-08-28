Что можно и категорически нельзя делать на Успение Пресвятой Богородицы

В день Успения Богородицы все священнослужители одевают голубую одежду Фото: GLOBAL LOOK PRESS

28 августа все православные христиане отмечают День Успения Пресвятой Богородицы.

Празднику предшествует Успенский пост, который длится 14 дней и является самым коротким в церковном календаре.

Все служители церкви облачаются в этот день в голубые рясы, цвет которых символизирует небо.

В День Успения Пресвятой Богородицы у верующих есть особые правила и обычаи сложившиеся годами.

Так православные христиане знают, что можно, а что категорически запрещено делать в большой праздник.

Что принято делать в праздник:

Следует праздник начинать с всенощного бдения. Этот день издревле совпадал с окончанием сбора урожая, поэтому верующие всегда приносят с собой еду, чтобы освятить, а после поставить на стол за обедом.

Особенно в этот день христиане считают нужным помогать нуждающимся. Накормить, сделать подаяние или оказать поддержку в чем либо человеку - одна из важнейших частей праздника.

В этот день на Руси было принято свататься. Считалось, что за такими парами в будущем будет присматривать Бог.

Чего избегают в этот день христиане:

Успение Богородицы считается большим церковным праздником, поэтому работать в этот день нельзя.

Христиане избегают в этот день ссор с родными и близкими. Этот день следует провести мирно, в молитве.

Молодые девушки не стриглись в этот период из страха «остаться в девках» или поздно выйти замуж.

Ходить в этот день по траве с росой также плохая примета. Наши предки считали, что роса-это слезы земли по ушедшей с нее Деве Марии.

В этот день не используют острые предметы, а хлеб ломаю руками. Хлеб с древних времен является олицетворением земли и резать его в священный праздник считалось плохой приметой.