Рафтинг с комфортом: В Ленинградской области благоустроили прибрежную зону реки Вуокса

Губернатор Александр Дрозденко оценил прогулочную зону вдоль реки Вуокса. Фото предоставлено пресс-службой администрации Ленинградской области.

Поселок Лосево Ленинградской области хорошо известен всем поклонникам водных видов спорта. Место знаменито своими туристическими фестивалями, на которые со всей России съезжаются любители рафтинга, гребного слалома и скоростного спуска на байдарках. Теперь прибрежная зона реки Вуокса в Приозерском районе стала еще комфортнее: на днях здесь открыли обновленную прогулочную зону. Убрали коряги и мусор, провели озеленение, сделали современное освещение, установили скамейки и урны, превратив берег в удобное и безопасное место для прогулок и спортивных соревнований. Одним из первых перемены в Лосево оценил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Работы по благоустройству прибрежной территории ведутся в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды». Из областного бюджета на них выделили 8 млн рублей. По словам Александра Дрозденко, в ближайшие годы в регионе будут благоустроены около 500 общественных пространств.

- Комфортная среда — самый демократичный проект, который позволяет быстро улучшить качество жизни, - отметил губернатор. - Сегодняшний объект - хороший пример благоустройства. Всего в Ленинградской области за пять лет будет благоустроено более 500 общественных пространств.

По словам главы региона, работы по благоустройству побережья Вуоксы будут продолжены. Теперь строители займутся противоположным берегом.

- Работы будут продолжены на другой стороне моста и мы достойно оформим своеобразные «ворота» в Приозерский район и на Карельский перешеек, - рассказал Александр Дрозденко.

Кроме прогулочной зоны вдоль Вуоксы в Приозерском районе вскоре появится еще одно место с комфортным условиями для отдыха и занятий спортом. В Приозерске в этом году благоустраивают территорию единой туристско-рекреационной парковой зоны у ТЦ Северопарковый. Здесь появятся велосипедные и пешеходные дорожки, прогулочная зона и детская площадка с качелями.

Всего за пять лет в Ленинградской области в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды» будут благоустроены 534 общественных пространств. Это парки, скверы, площади, набережные, пляжи, детские и спортивные площадки в разных районах. В этом году преобразятся около 100 территорий в 57 муниципалитетах области, на их благоустройство выделяется 1,3 млрд. рублей. А по итогам прошлого года семь уже выполненных проектов благоустройства Ленинградской области были включены в реестр лучших практик Минстроя России.