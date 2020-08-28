Судебный процесс по иску о разбитой машине с участием Кокорина и Мамаева завершен

Павел Мамаев. Фото: Артем Геодакян ТАСС

В пятницу, 28 августа, Савеловский суд Москвы прекратил производство по иску ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, которая потребовала взыскать штраф с футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева за поврежденный автомобиль.

«Определением Савеловского районного суда Москвы прекращено производство по гражданскому делу, по иску Маслий к Кокорину А., Кокорину К., Мамаеву П., Протасовицкому А. о возмещении вреда, причиненного имуществу. Сторонам разъяснено, что повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается», - сообщили в пресс-службе суда.

Отмечается также, что производство по делу прекращено в связи с тем, что Павел Мамаев погасил ущерб, причиненный Ольге Ушаковой.

Ранее адвокат полузащитника "Ростова" уже заявлял, что его подопечный возместил ущерб, заявленный пострадавший. Он равнялся 321 тысяче рублей, сообщает ТАСС.

Напомним, что в конце апреля ведущая Ольга Ушакова подала иск о компенсации материального ущерба к Александру Кокорину, его брату Кириллу Кокорину, Павлу Мамаеву и Александру Протасовицкому за порчу автомобиля. Инцидент произошел у гостиницы «Пекин» в 2018 году.