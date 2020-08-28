Леонид Рошаль выпустил заявление о врачах, лечивших в Омске Навального

Рошаль: российские медики не должны страдать за то, что спасли Навальному жизнь Фото: Иван ПРОХОРОВ

Врачи омской клиники, лечившие политика Алексея Навального, принимали необходимые меры профессионально и оперативно, сказано в заявлении президента союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" доктора Леонида Рошаля. В его заявлении также сказано, что врачи не должны страдать за свой профессионализм.

- Медики страны сработали оперативно и профессионально - спасли ему жизнь… Люди, которые спасли человеку жизнь, не должны страдать за свой профессионализм... Никакой срочной необходимости для перевода больного, например, в клиники Москвы не было. Больного в короткие сроки довели до транспортабельного состояния, а потом ещё 10 часов продолжали спокойно лечить, пока немецкие пилоты выспятся, - также сказано в заявлении Леонида Рошаля.