Лукашенко пригрозил Литве показать, что такое санкции

Лукашенко уже поручил правительству проработать вопрос изменения маршрутов транзита товаров в Литву Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Беларусь ответит переносом транзитных торговых потоков на введение Литвой санкций против беларуских властей, заявил Александр Лукашенко.

- Они зажрались и забыли, что такое Беларусь. И думали, что нас можно наклонить, танками попугать, ракетами… Посмотрим, кто еще кого попугает. Мы им покажем, что такое санкции, - передаёт слова Лукашенко "БелТА".

Он также заявил, что уже поручил правительству создать альтернативные вопросы для транзита товаров в Литву.