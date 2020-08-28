Фальков пояснил ситуацию с иностранными студентами, обучающимися в России Фото: Анастасия Осипова

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков объяснил, как быть иностранным студентам, которые не могут приехать в Россию из-за пандемии коронавируса.

Глава ведомства подчеркнул, что сложности возникают с теми учащимися, которые проживают в закрытых станах.

В связи с данной ситуацией рассматривается несколько возможных сценариев, в том числе дистанционное образование.

- Те, кто не сможет приехать, по понятным причинам, пока такой возможности нет, занятия будут организованы дистанционно, - отметил Фальков в беседе с RT.

Параллельно с этим послаблением в правительстве обсуждается вопрос, который позволит внести изменения в нормативно-правовой акт, в части допуска иностранных студентов на обучение в российские вузы.

Пока же никаких конкретных мер не принято, так как они требуют «очень вдумчивого, взвешенного отношения», отметил министр.

Ранее известный российский вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что на самом деле в России вакцин от новой коронавирусной инфекции может быть намного больше, чем те две, о которых упомянул президент России, пишет ФАН.