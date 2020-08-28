Министр культуры поручила проконтролировать состояние музеев после потопа в Третьяковке

Ольга Любимова сообщила, что учреждения культуры должны проверить своё техническое состояние в течение двух недель

Ливень и другие погодные аномалии не должны стать для учреждений культуры форс-мажором, заявила глава Министерства культуры России Ольга Любимова. При этом министр подчеркнула, что экспонатам музея не был нанесён серьёзный ущерб из-за потопа в Третьяковской галерее.

- Хозяйственная инфраструктура должна быть подготовлена к таким ситуациям. <...> Однако мы ожидаем от Третьяковской галереи доклада о причинах возникновения протечки и итогах работы реставраторов, - заявила Любимова. Комментарий министра предоставила KP.ru пресс-служба ведомства.

Министр поручила в течение двух недель проверить техническое состояние и готовность к осени и зиме всех учреждений, подведомственных Минкульту.

- Уверена, что эта ситуация станет уроком для всех учреждений культуры, - отметила Ольга Любимова.

Напомним, как сообщал сайт KP.ru, 26 августа в здании Третьяковской галереи на Крымском валу из-за проливного дождя протекла крыша. Вода залила зал авангарда. Капли попали в том числе на картину Василия Кандинского 1913 года "Импровизация".

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