Востоковед пояснил, что последует за решением Абэ уйти в отставку Фото: REUTERS

Заведующий кафедрой востоковедения МГИМО Дмитрий Стрельцов пояснил, что последует за решением Синдзо Абэ оставить свой пост. Премьер-министр Японии планирует уйти в отставку.

Специалист отметил, что для многих это решение стало неожиданным шагом. Несмотря на то, что популярность политика падала, у него был «запас прочности», что давало возможность продержаться до следующих выборов.

- Видимо он действительно уходит по медицинским показателям. Сложилась ситуация, при которой он не сможет исполнять свои обязанности, - подчеркнул Стрельцов в беседе с RT.

Востоковед отметил, что за свою карьеру Абэ прилагал много усилий, чтобы укрепить отношения с Россией.

- Пока последствия ухода прогнозировать трудно, но думаю, что крупных изменений ожидать не приходится, — объяснил эксперт.

В Госдуме тоже были удивлены решение Синдзо Абэ покинуть свой пост. По мнению первого зампреда комитета Госдумы по обороне Александра Шерина, с уходом политика вопрос Курильских островов вряд ли сдвинется с мертвой точки.

- Любой, кто займет данный пост, будет находиться под давлением у США, - отметил Шерин в беседе с ФАН.