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Политика

Меркель выступила за сохранение отношений с Россией, несмотря на ситуацию с Навальным

Канцлер Германии назвала Москву важным стратегическим партнёром
Ася КузнецоваАсяКузнецова
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Ангела Меркель заявила о необходимости диалога с Россией

Ангела Меркель заявила о необходимости диалога с Россией

Фото: REUTERS

Германии необходимо остаться в диалоге с Россией, а политика взаимоотношений двух стран не должна меняться из-за ситуации с политиком Алексеем Навальным, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

- Мы всегда говорили о том, что мы должны оставаться в диалоге с Россией, есть много международных тем, я думаю о Сирии, Ливии, где Россия... является важным стратегическим партнёром, - ответила Меркель на вопрос журналиста о возможных изменениях в международных связях на традиционной летней пресс-конференции.