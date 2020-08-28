Меркель выступила за сохранение отношений с Россией, несмотря на ситуацию с Навальным

Ангела Меркель заявила о необходимости диалога с Россией Фото: REUTERS

Германии необходимо остаться в диалоге с Россией, а политика взаимоотношений двух стран не должна меняться из-за ситуации с политиком Алексеем Навальным, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

- Мы всегда говорили о том, что мы должны оставаться в диалоге с Россией, есть много международных тем, я думаю о Сирии, Ливии, где Россия... является важным стратегическим партнёром, - ответила Меркель на вопрос журналиста о возможных изменениях в международных связях на традиционной летней пресс-конференции.