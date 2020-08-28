ВАДА сделало заявление после увольнения Юрия Гануса

Всемирное антиндопинговое агентство следит за тем, что происходит в России. Фото: REUTERS

Всемирное антидопинговое агентство отреагировало на решение уволить Юрия Гануса с поста гендиректора РУСАДА в пятницу, 28 августа. В специально выпущенном заявлении отмечается, что уход Гануса вызывает обеспокоенность. Потому что РУСАДА, по мнению чиновников ВАДА, должна сохранить за собой независимость в принятии решений.

В частности, в релизе отмечается:

- Всемирное антидопинговое агентство подтверждает принятое сегодня учредителями РУСАДА, а именно Олимпийским комитетом России и Паралимпийским комитетом России, решение об увольнении Юрия Гануса с должности генерального директора РУСАДА, - говорится в заявлении антидопингового агентства.

Вместе с тем, по этому решению ждут дополнительных разъяснений, но пока что у ВАДА - лишь озабоченность:

- Эти события усиливают озабоченность, выраженную WADA в его заявлении от 5 августа в отношении того, каким образом учредители приняли решение в отношении Гануса по рекомендации наблюдательного совета РУСАДА; подчеркивают критическую важность для агентства сохранения оперативной независимости.

И в завершении отмечается:

- Поскольку дело РУСАДА о несоблюдении требований находится на рассмотрении Спортивного арбитражного суда, ВАДА продолжит внимательно следить за развитием событий РУСАДА.

Напомним, что ранее Юрий Ганус был официально уволен со своего поста. Отправной точкой в этой истории стал аудиторский отчет, выявивший ряд претензий к работе РУСАДА.