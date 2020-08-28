В Калуге открылся цифровой Центр управления регионом

Губернатор Владислав ШАПША (справа) познакомился с работой Центра управления регионом. Фото предоставлено пресс-службой правительства Калужской области.

В Калуге открылся Центр управления регионом: в него будут стекаться оперативные данные о работе всех сфер жизнеобеспечения области - транспорта, экологии, ЖКХ, медицины, безопасности движения и многих других. Одним из первых с работой Центра познакомился губернатор Калужской области Владислав Шапша.

ЦУРы в российских регионах создаются по поручению президента Владимира Путина в рамках цифровой трансформации системы регионального государственного управления. Главная задача таких информационно-аналитических площадок - отслеживать различные сложные ситуации в городах и районах области и быстро реагировать на них. Еще одно предназначение калужского ЦУРа — обрабатывать обращения от жителей области и оперативно решать возникающие проблемы населения. Собираться такие обращения будут из разных источников, в том числе и из социальных сетей. По каждой проблеме сотрудники центра разрабатывают предложения, помогающие ускорить её решение. Во время осмотра центра Владислав Шапша познакомился с принципами работы наиболее популярных блоков: «Дороги», «Транспорт», «ТКО».

- Я думаю, создание Центра - начало большой работы и важно, чтобы жители увидели её результат, а результат может быть только один - сокращение сроков рассмотрения обращений, - подчеркнул губернатор.

На открытие Калужского ЦУРа приехал заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олег Качанов. Во время мероприятия было подписано соглашение о сотрудничестве между Минкомсвязью России и Правительством Калужской области по созданию платформы обратной связи для подачи обращений со стороны граждан в органы власти и их последующей обработки.

- Это важнейшая тема для граждан - не просто получить ответ, а увидеть, что их пожелание, запрос выполнен, проблема решена, - отметил Олег Качанов. - Мы рассчитываем, что Калужская область, как один из лидеров цифровизации, одной из первых запустит центр обратной связи.