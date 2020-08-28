Лукашенко назвал Путина другом в ответ на заявление о создании резерва силовиков

Лукашенко назвал Путина другом. Фото: Михаил Клементьев, пресс-служба президента России ТАСС

Александр Лукашенко в ответ на заявление Путина о создании резерва силовиков для возможной помощи Беларуси назвал президента России Владимира Путина хорошим другом".

- Вы вчера слышали заявление нашего соседа и моего хорошего друга. Это же не потому, что россияне хотят защитить Беларусь. Слушайте, сами защитимся. Но мы с президентом России понимаем, что может быть, если мы прозеваем, - приводит слова Лукашенко Sputnik Беларусь.

Вчера, 27 августа, Владимир Путин дал большое интервью, в котором заявил, что создал резерв из сотрудников правоохранительных органов. Он будет задействован только в случае выхода ситуации из-под контроля, а "экстремистские элементы не перейдут всякие границы, не начнут жечь машины и дома".