Меркель заявила, что не видит связи между «Северным потоком-2» и госпитализацией Навального

Канцлер считает, что строительство газопровода должно быть завершено Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Выступая 28 августа на пресс-конференции в Берлине, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что не видит связи между «Северным потоком - 2» и госпитализацией Алексея Навального.

«Считаю нецелесообразным увязывать этот экономический проект с делом Навального», - сказала Меркель.

Она отметила, что оба аспекта необходимо рассматривать отдельно друг от друга, а проект газопровода должен быть доведен до завершения.

«Наше мнение - «Северный поток - 2» должен быть завершен», - отметила она.

Ангела Меркель подчеркнула, что выступает против давления и санкций Соединенных Штатов, которые были выдвинуты из-за строительства газопровода в Балтийском море.

«Мы против экстерриториальных санкций США», - передает ТАСС слова канцлера.

Напомним, что проект газопровода «Северный поток - 2» реализует Россия совместно с европейскими партнерами. Но после того, как США ввели в 2019 году санкции против ряда компаний, швейцарская компания Allseas увела свои суда с места работ. Президент России заявил, что РФ в силах самостоятельно завершить строительство. К настоящему времени газопровод построен на 93,5%.