Эксперт рассказал, как коронавирус повлиял на стоимость недвижимости

Эксперты рассказали, как коронавирус повлиял на стоимость недвижимости Фото: Алексей БУЛАТОВ

Эксперт рассказал, как пандемия коронавируса изменила цены на жилье в России. По словам генерального директора федеральной компании «Полезные люди» Юрия Паршика, недвижимость до сих пор представляет собой консервативный способ сохранения средств.

Цены на новостройки сильно не поменялись, помогло понижение ключевой ставки Центробанка. Пока данный тип жилья выглядит позитивно, а спрос на него есть благодаря субсидированию ипотечного кредитования.

А вот ситуация со вторичным жильем выглядит печальнее. Из-за пандемии спрос и уровень стоимости упали в среднем на 10-13%. Но от региона к региону этот показатель меняется.

- Где меры самоизоляции были наиболее строгими, там стоимость на вторичное жилье и упала. Москва оказалась наиболее устойчивой, а в Санкт-Петербурге даже периодически наблюдается повышение цены, - комментирует ФАН Паршик.

Эксперт отметил, что вторая волна пандемии замедлит восстановление или вовсе приведет к стагнации.

- Но все же недвижимость обоснованно не потеряет своей перспективы, — заключил специалист.

По данным Центробанка, в июле 2020 года средняя ставка по ипотеке в России обновила исторический минимум и достигла 7,28% годовых, пишет RT.