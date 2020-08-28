«Поколение приматов»: Историк осудил пользователей TikTok за моду изображать жертв Холокоста

Эксперт оценил поведение блогеров ТикТока Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пользователи сети взяли моду изображать жертв Холокоста, за что уже были осуждены обществом. Многие раскритиковали блогеров за антисемитизм, но нашлись и те, кто посчитал, что такому контенту всё же есть место на платформе.

О новом веянии молодежи в TikTok и тренде популярного сервиса - изображать жертв Холокоста - в эфире радио «Комсомольская правда» порассуждал историк и биолог Евгений Понасенков.

«Народилось новое поколение приматов, которые не понимают, что такое война, смерть, лагерь, концлагерь, хотя может, конечно, все вернуться и они это поймут. Пока они не понимают. Поэтому для них все это мультики. Для них это рейтинг их дебилизма в соцсетях», - возмутился специалист.

Но он отметил, что обида, в особенности если она продемонстрирована не просто одним человеком, а целой нацией или крупной организацией, является массовой истерикой. Но тема TikTok и отношение к нему имеет другие корни.

«Эти ролики в ТикТоке, это просто похабщина, она не злая, она просто бездарная. Понимаете, это само по себе преступление», - заключил Евгений Понасенков.