Диетолог указала, кому опасно есть арбузы и дыни Фото: Алексей БУЛАТОВ

Главный внештатный диетолог Подмосковья Инна Пичугина рассказала, кому противопоказано употреблять арбузы и дыни, а кому бахчевые наоборот пойдут на пользу.

Ограничить употребление в пищу данные культуры стоит людям, для которых большую роль играет ограничение сахара и жидкости.

- При обострениях язв, гастритов, заболеваний желудочно-кишечного тракта стоит отказаться от этих ягод. А вот тем, кто страдает циститом, наоборот имеет смысл употреблять их чаще, - цитирует слова Пичугиной «Подмосковье сегодня».

Те, кто намерены похудеть с помощью арбузно-дынной диеты, могут отказаться от данной идеи, так как помимо большого количества воды в ягодах содержится сахароза и фруктоза.

- Человек какое-то время чувствует себя сытым после употребления данных продуктов, а потом возникает острое желание что-нибудь съесть. Как правило, такая диета быстро оканчивается срывом, - пояснила специалист.

А вот в качестве замены десертов арбуз и дыня идеально подойдут. Но употреблять за раз имеет смысл не более 200-300 граммов. А еще арбузы нельзя сочетать с кисломолочными продуктами, иначе может случиться расстройство кишечника.

Что касается дыни, то она "не любит" холодную воду, молок или алкоголь. Последствия употребления совместно данных продуктов тоже могут привести к расстройству ЖКТ, пишет NEWS.ru.