В каких школах учителей и учеников обяжут носить маски, рассказал специалист

Дети смогут присутствовать в школе без масок Фото: GLOBAL LOOK PRESS

О том, как будет походить очное обучение в школах с учетом эпидемиологической ситуации в стране, в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал председатель ассоциации «Родительский комитет» Михаил Богданов. Эксперт отметил, что на данном этапе нет точной информации о правилах нахождения в школе и использовании средств личной защиты.

«Вообще по требованию Роспотребнадзора про маски ни сотрудникам школ, ни детям нигде не сказано. Есть информация о том, что в Москве вроде бы как планируется, что учителя будут в масках, но опять-таки это вопрос, который был в прессе озвучен. Требований документальных я не видел», - сказал эксперт.

Он подчеркнул, что правила будут сформированы индивидуально в каждом регионе, в зависимости от общей ситуации с коронавирусом. Также эксперт заметил, что перенос очной формы обучения на более поздний срок был бы неверным решением, потому как программа учебного года очень насыщенная, а времени на освоение материала и ранее не хватало.

«Распланированы учебные программы, распланирована работа учителей и это же все должно заканчиваться итоговой аттестацией на разных этапах, соответственно, если переносить сроки, то нужно переносить либо сроки вместе с аттестацией, либо вносить изменение в федеральные программы. У нас и так дети не успевают зачастую все освоить», - подчеркнул специалист.

Напомним, что 1 сентября школы и другие учебные заведения в России возвращаются к традиционной форме обучения. Властями приняты все меры для безопасного нахождения детей в школах и вузах. Так, в каждом классе будут расставлены дезинфекторы, на входе в здание учащимся будут измерять температуру, в классах появятся средства личной защиты и дезинфекции в виде мыла и полотенца.

Роспотребнадзор предоставил правила нахождения в учебных заведениях.