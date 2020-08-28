Видео с борта подлодки "Омск", которая всплыла у берегов США, опубликовано Минобороны

Минобороны опубликовало видео, сделанное с борта атомного подводного крейсера "Омск" Фото: Скриншот с видео

Министерство обороны России опубликовало видео, снятое с борта атомного подводного крейсера "Омск". Подлодка приняла участие в учениях "Океанский щит" около берегов Аляски.

- Мы впервые здесь проводим столь масштабные учения. Это учение - одна из частей основного учения "Океанский щит-2020". В основном задействованы силы тихоокеанского флота, но часть сил - Северного и Балтийского флота. По масштабам здесь задействовано больше 50 боевых кораблей и судов, авиации порядка 40 воздушных судов задействовано, - рассказал Главнокомандующий Военно-Морским Флотом России Николай Евменов.

Он также отметил, что в рамках учения провели ракетную стрельбу по единой сложной цели. Учения, по словам адмирала Евменова, показал, что всё было выполнено с высоким качеством.

Напомним, как сообщал сайт KP.ru, российская подводная лодка "всплыла" в международных водах около Аляски утром 28 августа.