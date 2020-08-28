«Торнадо-С» оснастят сверхдальнобойной ракетой Фото: REUTERS

Российские реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» оснастят уникальными ракетами, которые имеют повышенную точность попадания в цель и увеличенную дальность полета.

Новые боеприпас уже испытали на учениях на полигоне Капустин Яр. Пока всех подробностей в военном ведомстве не раскрывают, но отмечают, что ракета показала себя с лучшей стороны.

Основной особенностью ракет является возможность доворачивать на цель после пуска. Расчет задает параметры для каждого боеприпаса отдельно.

Военный эксперт Виктор Мураховский предположил, что принцип новой ракеты схож с тем, что используется при пуске зенитных ракет вертикального старта.

- При выходе из пусковой трубы каждый из них склоняется на нужный угол по азимуту. В итоге залп распределяется по фронту, - отметил Мураховский в беседе с «Известиями». – Благодаря тому, что для каждого снаряда можно будет выставлять параметры по дальности, это позволит уничтожать цели не точечно, а по растянутому эллипсу.

На сегодняшний день «Торнадо-С» является самым мощным и дальнобойным реактивным комплексом в мире. Машина несет на себе 12 пусковых установок, которые могут вести залповый огонь