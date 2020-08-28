"Это больно констатировать": МИД Беларуси назвал вмешательством призывы иностранных властей к повторным выборам

Выборы президента Беларуси прошли 9 августа Фото: REUTERS

Министерство иностранных дел Беларуси опубликовал заявление, в котором назвал призывы иностранных государств к проведению повторных президентских выборов попыткой вмешательства во внутренние дела республики.

В ведомстве также заявили, что поддерживают тезис украинских властей о том, что любое давление на внутреннюю обстановку в Беларуси недопустимо.

- В то же время оценки взаимодействия Беларуси со своими союзниками и партнёрами по интеграционным объединениям, настоятельные призывы к проведению новых президентских выборов расцениваем именно как попытку вмешательства во внутренние дела, - сказано в заявлении МИД.