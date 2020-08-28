В Минске ОМОН начал задерживать протестующих на площади Независимости

Протестующих начали задерживать в Минске Фото: REUTERS

В Минске сотрудники ОМОНа начали задержания собирающихся на площади Независимости.

Пока задерживают только мужчин, но не трогают женщин, выстраивающихся в "цепи солидарности". Силовики окружили площадь со всех сторон, сообщает ТАСС.

Отмечается, что никто из бойцов не применяет силу к протестующим. Их отводят в автозаки.

TUT.by сообщает, что силовики дали девушкам уйти с площади Независимости, в ответ участницы акции махали ОМОНовцам руками и букетами, проходя по проспекту Независимости.

Напомним, вчера, 27 августа в Минске у Ратуши на площади Свободы были задержаны около 20 журналистов, которые должны были освещать акцию протеста. Задержали также фотокорреспондента "Комсомольской правды" в Беларуси Павла Мартинчика и специального корреспондента Дмитрия Стешина.

В МВД Белоруссии заявили, что задержаний не было, а представители прессы были доставлены в Октябрьское РУВД белорусской столице для проверки документов, подтверждающих законность их профессиональной деятельности.