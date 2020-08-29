Состояние здоровья Алексея Навального: свежие новости на 29 августа 2020 года

Политик Алексей Навальный. Фото: Александр ГЛУЗ

Блогера Алексея Навального увезли из России в Германию на прошлых выходных. С тех пор клиника "Шарите", которая приняла политика из рук омских врачей, лишь раз делала заявление о его состоянии. Следующие новости пришлось ждать несколько дней. Накануне медики заявили, что состояние политика стабильное и "наблюдается некоторое улучшение".

- Г-н Навальный продолжает лечение в реанимации, где находится в медицинской коме и на искусственной вентиляции легких. Хотя его состояние остается тяжелым, непосредственной опасности для его жизни нет, - появилось сообщение в Twitter больницы.

В больнице также заверили, что врачи постоянно поддерживают тесный контакт с женой пациента и согласуют с ней обнародование любой информации.

Тем временем эксперты раскрыли примерную стоимость лечения Навального. По словам одного из них, сутки пробывания в реанимации "Шарите" стоят несколько тысяч евро.

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