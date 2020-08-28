Будогосский высказался по поводу вердикта судье Еськову, работавшему на игре Спартак - Сочи

"Спартак" сыграл вничью 2:2 в первой игре сезона против "Сочи". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Известный по работе главной департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский отреагировал на новость о том, что судья Алексей Еськов провалил тест на детекторе лжи. Именно этот рефери оказался в центре скандала, связанного с матчем "Спартак" - "Сочи". В конце игры был поставлен пенальти в ворота спартаковцев. Благодаря этому решению сочинцы смогли спастись от поражения - забили гол и матч завершился вничью 2:2.

- Я, к сожалению, не знаю всех нюансов и обстоятельств дела. Если это правда, то мне искренне жаль, что такое произошло. Я очень хорошо знаю Алексея Еськова на протяжении многих лет, ещё со времён, когда он учился в нашем центре, и знаю как исключительно порядочного, честного и профессионального человека и преподавателя. Особенно в вопросах нравственности и морали, - говорит Будогосский.

Вместе с тем, эксперт выразил надежду на то, что может быть где-то вкралась ошибка в итоги этого расследования:

- Очень хочется верить, что в расследовании была допущена техническая ошибка. Всё может быть. Поэтому я очень сожалею, - заявил Андрей Будогосский в интервью RT.

Напомним, что после пяти туров "Спартак" и "Сочи" идут в тройке лидеров турнирной таблицы РПЛ. Москвичи - вторые, а южане - третьи.