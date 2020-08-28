Озвучен итог проверки на полиграфе судьи Еськова, который работал на скандальной игре "Спартак" - "Сочи"

Игра "Спартака" была омрачена работой судьи. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Судья Алексей Еськов, который работал на матче 1 тура нового сезона РПЛ "Спартак" - "Сочи", официально не прошел проверку на детекторе лжи. Она была ему назначена после того, как грянул скандал после встречи, которая завершилась вничью 2:2.

Еськов был видеопомощником главного судьи матча Василия Казарцева. И ранее этот рефери был отстранен на неопределенное время. Вместе с тем, Еськов, как пишет "Спорт-Экспресс", завалил проверку на полиграфе. И теперь будет проведено дополнительное расследование. Результатом которого может быть пожизненное отстранение от работы судьей.

"Спартак" в той игре по ходу матча побеждал 2:0, но "Сочи" смог вырвать победу. Благодаря тому, что судьи назначили два пенальти в ворота московского клуба. После того матча владелец "Спартака" Леонид Федун пригрозил снятием своей команды с чемпионата, но этого в итоге не произошло.