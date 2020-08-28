ЦСКА объявил о трансфере Чидера Эджуке: нигериец переехал из Голландии

Форвард Чидера Эджуке. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

22-летний нигерийский форвард Чиджера Иджуке стал новым игроком московского ЦСКА. В пятницу, 28 августа, пресс-служба столичной команды официально объявила о переходе футболиста, который ранее играл за "Херенвен" в чемпионате Голландии.

- Красно-синие подписали с форвардом 4-летний контракт. Ранее нигериец успешно прошёл медобследование. Добро пожаловать в ПФК ЦСКА, - сообщила пресс-служба столичных армейцев.

В Эредивизи нигерийский футболист провел один год, перейдя туда из норвежской команды "Волеренга". За прошлый чемпионат он 25 раз сыграл за клуб, забив 9 голов и сделав 4 голевых передачи.

Ранее голландские СМИ сообщали о том, что цена этого трансфера - около 12 миллионов евро. А ранее в "Херенвен" игрок переходил за 2 миллиона евро.