Водолазы нашли тело одного из экипажа баржи, затонувшей в Ярославской области

На Рыбинском водохранилище опрокинулся сухогруз Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ярославской области водолазы нашли тело одного из членов экипажи баржи, затонувшей в Рыбинском водохранилище. В пресс-службе МЧС России сообщили, что обнаружено тело матроса 2001 года рождения, передаёт ТАСС.

Спасатели приостановили поиск второго пропавшего члена экипажа сухогруза "Ота" до утра субботы, 29 августа. Водолазы проверили уже 1,2 квадратных километра дна за четыре спуска.

Ранее сайт KP.ru сообщал о сухогрузе, потерпевшем бедствие сегодня, 28 августа, на Рыбинском водохранилище.

В МЧС сообщили, что капитан судна сообщил о течи в 11:26. После этого баржа с семью людьми на борту начала тонуть. Пять человек спасли, двоих не могли найти.

Отмечалось также, что разлива топлива не произошло. Сухогруз находился в 20 километрах от берега, а на водохранилище были сильные волны.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту затопления баржи и безвестного исчезновения двух человек, а Ярославская транспортная прокуратура начала проверку.