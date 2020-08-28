Водолазы нашли тело одного из экипажа баржи, затонувшей в Ярославской области

На Рыбинском водохранилище опрокинулся сухогруз Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ярославской области водолазы нашли тело одного из членов экипажи баржи, затонувшей в Рыбинском водохранилище. В пресс-службе МЧС России сообщили, что обнаружено тело матроса 2001 года рождения, передаёт ТАСС.

Ранее сайт KP.ru сообщал о сухогрузе, потерпевшем бедствие сегодня, 28 августа, на Рыбинском водохранилище.

В МЧС сообщили, что капитан судна сообщил о течи в 11:26. После этого баржа с семью людьми на борту начала тонуть. Пять человек спасли, двоих не могли найти.

Отмечалось также, что разлива топлива не произошло. Сухогруз находился в 20 километрах от берега, а на водохранилище были сильные волны.