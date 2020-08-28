Литва ответила на угрозы Лукашенко закрыть торговые потоки

Премьер-министр Литвы ответил на угрозы Лукашенко закрыть торговые потоки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис заявил, что закрытие торговли с литовскими портами навредит Беларуси.

- Если решения, о которых сегодня говорил Лукашенко, будут приняты, первой пострадает Беларусь, - сказано в заявлении Сквернялиса в его Facebook.

Он также обвинил Лукашенко в ненависти к народу Беларуси.

Сайт KP.ru сообщил ранее, что Александр Лукашенко пообещал "показать Литве, что такое санкции". Он также заявил, что уже поручил правительству создать альтернативные пути для транзита товаров в Литву.

- Они зажрались и забыли, что такое Беларусь. И думали, что нас можно наклонить, танками попугать, ракетами… Посмотрим, кто еще кого попугает. Мы им покажем, что такое санкции <...> Вот мы и посмотрим, как они будут жить. 30% литовского бюджета формируют наши грузопотоки через Литву. Поэтому поставим на место, - заявил Лукашенко.