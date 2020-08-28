Германия призвала Россию делать больше для выяснения ситуации с Навальным

Хайко Маас: Россия должна внести больший вклад в прояснение инцидента с Навальным
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Россия должна больше участвовать в прояснении ситуации с госпитализацией политика Алексея Навального, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.
- Над нашими отношениями в некоторой степени сгустились тучи. Именно Россия должна внести больше вклада в прояснение случая с Навальным, - отметил политик на пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров иностранных дел стран Евросоюза.
Глава МИД Германии также призвал провести прозрачное расследование произошедшего с Навальным.
- Мы ожидаем результатов исследований и затем мы решим, как нам быть с этим, - также сообщил Хайко Маас.