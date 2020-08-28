Германия призвала Россию делать больше для выяснения ситуации с Навальным

Хайко Маас: Россия должна внести больший вклад в прояснение инцидента с Навальным Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия должна больше участвовать в прояснении ситуации с госпитализацией политика Алексея Навального, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

- Над нашими отношениями в некоторой степени сгустились тучи. Именно Россия должна внести больше вклада в прояснение случая с Навальным, - отметил политик на пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров иностранных дел стран Евросоюза.

Глава МИД Германии также призвал провести прозрачное расследование произошедшего с Навальным.

- Мы ожидаем результатов исследований и затем мы решим, как нам быть с этим, - также сообщил Хайко Маас.

Напомним, 20 августа Алексею Навальному стало плохо на борту самолёта из Томска в Москву, сообщал сайт KP.ru. После экстренной посадки в Омске врачи скорой помощи забрали Навального в реанимацию, предполагая его токсическое отравление. Диагноз "отравление" был главное версией врачей в установлении причин приступа политика, но она не нашла подтверждения. Позже омские медики заявили, что в крови и моче Навального не найдены яды. Спустя почти двое суток после госпитализации он по инициативе семьи был транспортирован в немецкую клинику "Шарите".

По последним данным специалистов в Берлине, жизни Навального ничего не угрожает, но он до сих пор находится в медицинской коме и на искусственной вентиляции лёгких.