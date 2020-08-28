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Политика

Бывший глава МИД Украины предложил Украине временно отказаться от идеи вернуть Донбасс

Вадим Пристайко считает, что нельзя преследовать подобную цель, сохраняя "западный вектор"
Ася КузнецоваАсяКузнецова
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Вадим Пристайко предложил отказаться от идеи восстановить контроль над Донбассом

Вадим Пристайко предложил отказаться от идеи восстановить контроль над Донбассом

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол Украины в Великобритании и бывший министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киеву следует временно отказаться от идеи вернуть Донбассом, если Минские соглашения и сценарий с миротворцами не сработает.

Пристайко отметил, что идею "вернуть Донбасс любой ценой" нельзя преследовать при западном направлении политики Украины.

- А если мы на время откажемся от переговоров о восстановлении территориальной целостности, понимая ограниченность наших возможностей, и решим, что вернемся к этому позже? Мы же по Крыму фактически отказались, - заявил Прситайко в беседе с "Европейской правдой".

Украинский кризис