Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Политика

Бывший глава МИД Украины предложил Украине временно отказаться от идеи вернуть Донбасс

Вадим Пристайко считает, что нельзя преследовать подобную цель, сохраняя "западный вектор"
Ася КузнецоваАсяКузнецова
Комментарии (4)Комментарии (4)
Вадим Пристайко предложил отказаться от идеи восстановить контроль над Донбассом

Вадим Пристайко предложил отказаться от идеи восстановить контроль над Донбассом

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол Украины в Великобритании и бывший министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киеву следует временно отказаться от идеи вернуть Донбассом, если Минские соглашения и сценарий с миротворцами не сработает.

Пристайко отметил, что идею "вернуть Донбасс любой ценой" нельзя преследовать при западном направлении политики Украины.

- А если мы на время откажемся от переговоров о восстановлении территориальной целостности, понимая ограниченность наших возможностей, и решим, что вернемся к этому позже? Мы же по Крыму фактически отказались, - заявил Пристайко в беседе с "Европейской правдой".

Посол также считает, что его предложение может быть воспринято обществом как измена. Пристайко отметил, что уже рассказал об этой идее президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Напомним, в 2014 году после госпереворота в Украине Донецкая и Луганская области провозгласили себя независимыми республиками. На границе ДНР и Украины происходили столкновения. Контактная группа на встречах в Минске приняла уже три соглашения о перемирии, однако перестрелки всё ещё продолжаются. Киев стремится ввести в Донбасс миротворцев ООН.

Украинский кризис