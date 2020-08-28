Бывший глава МИД Украины предложил Украине временно отказаться от идеи вернуть Донбасс

Вадим Пристайко предложил отказаться от идеи восстановить контроль над Донбассом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол Украины в Великобритании и бывший министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киеву следует временно отказаться от идеи вернуть Донбассом, если Минские соглашения и сценарий с миротворцами не сработает.

Пристайко отметил, что идею "вернуть Донбасс любой ценой" нельзя преследовать при западном направлении политики Украины.

- А если мы на время откажемся от переговоров о восстановлении территориальной целостности, понимая ограниченность наших возможностей, и решим, что вернемся к этому позже? Мы же по Крыму фактически отказались, - заявил Пристайко в беседе с "Европейской правдой".

Посол также считает, что его предложение может быть воспринято обществом как измена. Пристайко отметил, что уже рассказал об этой идее президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Напомним, в 2014 году после госпереворота в Украине Донецкая и Луганская области провозгласили себя независимыми республиками. На границе ДНР и Украины происходили столкновения. Контактная группа на встречах в Минске приняла уже три соглашения о перемирии, однако перестрелки всё ещё продолжаются. Киев стремится ввести в Донбасс миротворцев ООН.