Минск ответил на заявления Украины о паузе всех контактов с Беларусью

Беларусь не ставит паузу в диалоге с Украиной из-за возможности "конктретного ущерба" в тесных многогранных отношениях двух соседних стран, заявил глава пресс-службы МИД Беларуси Анатолий Глаз.

- Беларусь не ставила диалог с Украиной на так называемую "паузу" - это ведь не просто нажатие кнопки на проигрывателе. Это конкретный ущерб для тесных многогранных отношений двух соседних государств. Ответственность за возможные последствия этого шага лежит полностью на украинской стороне, а также, как мы видим, на ее более старших внешнеполитических партнерах, - заявил Глаз в беседе с РИА Новости.