Стало известно имя убийцы 39 найденных в грузовике вьетнамцев Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следовали раскрыли убийство 39 граждан Вьетнама, тела которых ранее были обнаружены в грузовике в английском Эссексе.

Спустя 10 месяцев после того, как в Великобритании стало известно о совершенном жестоком преступлении перед судом предстал 40-летний ирландец по имени Ронан Хьюз. Об этом сообщает Reuters. Мужчина также признался, что имел соучастников и действовал в сговоре с ними. Его целью было содействие незаконной миграции людей в Европу.

Кроме него в непредумышленном убийстве сознался водитель грузовика Мо Робинсон. При этом еще один подозреваемый, ирландец по имени Имон Харрисон, до сих пор не считает себя виновным в преступлении, свою вину он всячески отрицает.

Ранее сообщалось, что конце октября прошлого года среди погибших в грузовике, который прибыл из Болгарии, были найдены тела 38 взрослых и одного подростка. Все они, по информации следователей, являлись гражданами Вьетнама. По версии стороны обвинения, все эти люди нелегально проникли в Британию.