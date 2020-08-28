В Москве скончались еще 12 пациентов с коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве за минувшие сутки скончались еще 12 пациентов с диагностированной коронавирусной инфекцией. Всего за все время распространения болезни в столице жертвами covid-19 стали 4 798 пациентов. Об этом в пятницу, 28 августа, сообщили специалисты оперативного штаба по борьбе с вирусом.

С начала эпидемии на территории РФ врачи вылечили в разных регионах государства более 798 тысяч граждан, числятся заболевшими в настоящее время всего 168 тысяч. У многих, как отмечают эксперты, болезнь протекает без симптомов.

Ранее сайт kp.ru писал, что ситуация в России по уровню заболеваемости коронавирусом стабилизируется. Наши ученые уже разработали и представили миру первую вакцину против covid-19, а в сентябре планируется выпуск еще одной сыворотки, эффективность которой не будет уступать своей предшественнице.

Тем временем, во многих городах страны постепенно снимают введенные ранее ограничительные меры - открываются музеи, детские сады и заведения общественного питания.