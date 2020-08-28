МИД предупреждает россиян об угрозе преследования в США Фото: Александр КОЦ

Министерство иностранных дел России опубликовало на сайте своего ведомства предупреждение для выезжающих за границу россиян.

Сообщается, что для гражданам РФ существует угроза подвергнуться преследованию со стороны американских правоохранительных органов и спецслужб.

- Неоднократно сталкивались с ситуациями, когда американские спецслужбы организовывали против наших граждан откровенные провокации и даже похищения, - говорится в сообщении.