В «Ювентусе» раскрыли мечту создать связку Роналду и Месси Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Руководство итальянского футбольного клуба "Ювентус" связалось с Хорхе Месси - отцом нападающего каталонской "Барселоны" Лионеля Месси. Об этом сообщает France Football.

Отмечается, что туринцы раскрыли свою мечту создать атакующую связку спортсмена Месси с не менее знаменитым португальским футболистом Криштиану Роналду. Тем временем, итальянская сторона надеется, что футболисты будут уважают друг друга и за пределами поля, несмотря на их долгое соперничество в спортивном мире.

Ранее сайт kp.ru писал, что представители "Барселоны" отказалось обсуждать с Месси его уход из футбольного клуба. Боссы сине-гранатовых выразили готовность встретиться с игроком, но не с целью обсуждения его трансфера.

Отец футболиста заявил, что переход его сына в английский "Манчестер Сити" уже обговорен. Хорхе Месси обсудил это в телефонном разговоре со спортивным директором "Пари Сен-Жермен".